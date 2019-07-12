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Son dakika haber: bugün ne kadar? 12 Temmuz çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları canlı takip et

Ekonomi denildiğinde hiç şüphesiz vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkan ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi günün en çok araştırılanları arasında dikkat çekiyor. Öte yandan, ülke genelinde düğün sezonun ortasında olduğumuz şu günlerde, bu sarı metale olan ilgi de yoğunlaştı. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı ve ne kadar? Haberimiz aracılığıyla anbean Kapalıçarşı fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 12 Temmuz 2019 Cuma bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 08:37
Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Temmuz çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları canlı takip et

, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında en önde çıkan konulardan birisi. Kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından izleniyor. Zira, düğün sezonu yaşanırken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da bir hayli artış gösterdi. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların son iş gününde ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 12 Temmuz 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 12 Temmuz 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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