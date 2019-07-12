Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Temmuz çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları canlı takip et

Altın fiyatları, ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaşın günlük arama sıralamasında en önde çıkan konulardan birisi. Kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından izleniyor. Zira, düğün sezonu yaşanırken son dakika altın fiyatları sorgulamaları da bir hayli artış gösterdi. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların son iş gününde ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 12 Temmuz 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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