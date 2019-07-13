Artık sıfır atık belgesi zorunlu olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin yönetmeliği yayımlandı. Artık AVM'ler, konut siteleri, akaryakıt istasyonları gibi birçok alanda da sıfır atık uygulaması zorunlu olacak. Türkiye'nin tamamında hayata geçirilecek projede son tarih 2020.Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanılacak. Sistemi kurmakla yükümlü olan kurum ve alanlar çalışmalarını 2020'de tamamlayacak, yönetimi sitemini kuracak. Askeri bölgeler, kamu kurum ve kuruluşları, havalimanları, limanlar, akaryakıt istasyonları, iş merkezleri, ticari plazalar, belediyeler, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, 300 ve üzeri konuta sahip siteler, 100 oda üzeri konaklama işletmeleri 2020'ye kadar atık yönetim sistemini kurmak zorundu. Sıfır atık belgesi temel, gümüş, altın ve platin seviye olmak üzere 4 seviyede verilecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelik kapsamında 'Sıfır atık yönetim sistemini' kurmakla yükümlü yerler, temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorunda. İl belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlü olacaklar. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesi için verilecek olan 4 kategorili belge ile artık atık oluşumdan geri dönüşüme kadar takip edilebilecek.