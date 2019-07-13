Güçlü Türkiye güçlü Merkez Bankası

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal'ın getirilmesiyle yeni bir dönem başlarken, ekonomi paketi kapsamında bankanın temel görev ve yetkilerinde de önemli değişikliğe gidildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 32 maddelik pakete bankacılık sektörüne ilişkin yeni düzenlemeler de eklendi. Bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliği artırılıyor. Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak. Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak.Merkez Bankası'nın yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın kârından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine'ye verilecek. Kalan miktarın yüzde 10'u, ihtiyat akçesine aktarılacak. Krediler ile ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilecek.