İkinci çeyrekte büyümenin sinyali netleşti

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide ikinci çeyrekte belirginleşen toparlanma sinyalleri, sanayi üretim endeksine yansıdı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüksek teknoloji ürünleri ve sermaye mallarında pozitif katkının desteğiyle mayısta yıllık bazda yüzde 1.3 daraldı. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen bu daralma ekonomistlerin beklentilerinin altında kalırken büyüme adına olumlu bir sinyal olarak yorumlandı. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisan ayına göre ise yüzde 1.3 arttı. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu verinin büyüme adına olumlu bir sinyal verdiğini söyleyerek, "Haziranda sanayi üretiminde negatif bir sürpriz görmezsek ikinci çeyrekte sınırlı pozitif büyüme ihtimali var olacak" dedi.