Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlikte başvuru, kura ve ücret belli oldu! İşte ayrıntılar...

Askerlik görevini icra etmek isteyen milyonlarca bireyin merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberi geldi. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 ocak ayında yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

İŞLEMLER DUYURUSU MSB'NİN SİTESİNDEN YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı.





Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı. Yükümlüler, işlemler duyurusuna "https://asal.msb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlülerce yapılacak işlemler duyurusu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca yayımlanan duyuruda, bedelli askerlikten yararlanacaklar yükümlülerin başvurularının 16 Temmuz 2019'da başlayacağı, kura işleminin ise 2020 Ocak ayında yapılacağı ve duyurulacağı aktarıldı.