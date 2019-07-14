Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Adli bilişim uzmanından internet kullanıcılarına 'kimlik verisi' uyarısı!

Adli bilişim uzmanından kullanıcılarına '' uyarısı!

Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, ve sosyal medya ortamında ‘Kimlik verileriniz çalınmış mı’ türünden açılan web sayfalarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 13:10
Adli bilişim uzmanından internet kullanıcılarına 'kimlik verisi' uyarısı!

ortamında kullanıcıların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, çeşitli uyarılarda bulundu. Altun, kullanıcının bilgisi dışında işlemlerin basit olmadığını ancak kesinlikle yapılamaz manasına da gelmediğine dikkat çekerek, "Mesela çalıştığınız banka ya da GSM operatörü sizi tanımak için kimlik bilgilerinizle mümkün olabiliyor. O halde birileri sizin adınıza resmi işlemler gerçekleştirebilir. Sizin kullandığınız telefon hattının ayrıntılı faturasına ulaşabilir. Alacağı krediye sizin haberiniz olmadan sizi kefil gösterebilir, adınıza bankadan kredi çekebilir, sizin adınıza telefon hattı alabilir, ikametgah adresinizi öğrenebilir, interaktif bankacılık işlemlerinde sizin yerinize işle gerçekleştirebilir" dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adli bilişim uzmanından internet kullanıcılarına 'kimlik verisi' uyarısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN