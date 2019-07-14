Adli bilişim uzmanından internet kullanıcılarına 'kimlik verisi' uyarısı!

İnternet ortamında kullanıcıların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, çeşitli uyarılarda bulundu. Altun, kullanıcının bilgisi dışında işlemlerin basit olmadığını ancak kesinlikle yapılamaz manasına da gelmediğine dikkat çekerek, "Mesela çalıştığınız banka ya da GSM operatörü sizi tanımak için kimlik bilgilerinizle mümkün olabiliyor. O halde birileri sizin adınıza resmi işlemler gerçekleştirebilir. Sizin kullandığınız telefon hattının ayrıntılı faturasına ulaşabilir. Alacağı krediye sizin haberiniz olmadan sizi kefil gösterebilir, adınıza bankadan kredi çekebilir, sizin adınıza telefon hattı alabilir, ikametgah adresinizi öğrenebilir, interaktif bankacılık işlemlerinde sizin yerinize işle gerçekleştirebilir" dedi.