Haberler Ekonomi Haberleri Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret

Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkarılıyor. 250 TL ödendikten sonra klonlanan numaralar eşleştirilecek ve sistemde aktif kullanıma açılacak. Son 7 yıldır tek bir kez dahi kullanılmayan 70 milyon cep telefonunun kayıtları ise silinecek. Silme işlemiyle, kaçak telefonların, yıllardır kullanılmayan kayıtlı telefonların IMEI numaları üzerinden adeta yeni telefonmuş gibi kopyalanıp kullanılması engellenmiş olacak. Turkcell, Vodafone ve diğer cep telefonu operatörleri de sattıkları telefonların bilgilerini MCKS üzerinden ilk kez paylaşacak. Böylece taksitle dolandırcılık amacıyla belirli bir süreden fazla ödenmeyen cep telefonunu dolandırıcıların kullanması da önlenmiş olacak.

Giriş Tarihi: 14.7.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 13:29