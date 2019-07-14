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Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ndeki (MCKS) 270 milyon telefondan, klonlanmış olanlara bir defaya mahsus af çıkarılıyor. 250 TL ödendikten sonra klonlanan numaralar eşleştirilecek ve sistemde aktif kullanıma açılacak. Son 7 yıldır tek bir kez dahi kullanılmayan 70 milyon cep telefonunun kayıtları ise silinecek. Silme işlemiyle, kaçak telefonların, yıllardır kullanılmayan kayıtlı telefonların IMEI numaları üzerinden adeta yeni telefonmuş gibi kopyalanıp kullanılması engellenmiş olacak. Turkcell, Vodafone ve diğer cep telefonu operatörleri de sattıkları telefonların bilgilerini MCKS üzerinden ilk kez paylaşacak. Böylece taksitle dolandırcılık amacıyla belirli bir süreden fazla ödenmeyen cep telefonunu dolandırıcıların kullanması da önlenmiş olacak.

Giriş Tarihi: 14.7.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 13:29
Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret

TBMM'de önümüzdeki hafta yasalaştırılacak elektronik haberleşmeye ilişkin çarpıcı bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, halen sisteme kayıtlı 270 milyon cep telefonundan 80 milyonunun aktif olarak kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

"MCKS cep telefonu, kapkaç, vesaire, birçok farklı, istenmeyen olaylara yönelik hazırlandı. Bu tarihten sonra da bu kayıt sistemine dahil olmayan telefonlar kullanılmaz hale geldi. Bu kapkaçı, cep telefonu çalınmasını vesaire, hepsini tamamen engelledi. Niçin engelledi? Çünkü o kayıt sistemine kayıtlı olmayan IMEI numaralarına operatörlerimiz hizmet veremiyor.

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Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret
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