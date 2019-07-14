Bir defaya mahsus af çıkıyor! İşte ödenecek ücret

TBMM'de önümüzdeki hafta yasalaştırılacak elektronik haberleşmeye ilişkin çarpıcı bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, halen sisteme kayıtlı 270 milyon cep telefonundan 80 milyonunun aktif olarak kullanıldığını belirterek şunları söyledi:
"MCKS cep telefonu, kapkaç, vesaire, birçok farklı, istenmeyen olaylara yönelik hazırlandı. Bu tarihten sonra da bu kayıt sistemine dahil olmayan telefonlar kullanılmaz hale geldi. Bu kapkaçı, cep telefonu çalınmasını vesaire, hepsini tamamen engelledi. Niçin engelledi? Çünkü o kayıt sistemine kayıtlı olmayan IMEI numaralarına operatörlerimiz hizmet veremiyor.