Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Fiyatı dudak uçuklattı! Araba fiyatına koç...

Fiyatı dudak uçuklattı! Araba fiyatına ...

’nin gözbebeği olarak kabul edilen saf ırk Suffolk cinsi koyun ve koçlar özel bir şirket tarafından ’ye getirildi. Türkiye’ye gelen koçlar 5 bin, koyunlar ise 3 bin avrodan alıcı buldu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 11:41
Fiyatı dudak uçuklattı! Araba fiyatına koç...

Anavatanı İngiltere olan suffolk koyun ve koçları özel bir şirket tarafından Türkiye'ye getirdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine getirilen koçlar 5 bin avro, koyunlar ise 3 bin avroya satıldı.

APEX firmasının yönetim kurulu üyesi Kemal Çığırdan, "Çaprazlamada kullanılan en iyi ırkının Suffolk olduğunu dünya biliyor. Bu ırkın en iyilerini kendi ana vatanlarında olanlarının da hemen hemen aynı kalitede olanlarını biz Türkiye'ye getirdik. Şu anda 150 civarında orijinal suffolk getirdik. 100 civarında da orijinal Şarole getirdik. Getirdiğimiz kalitede hayvanlar Türkiye'de yok. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamına dişileri 3 bin avro, erkekleri de 5 bin avroya verdik. Segment olarak bunların bir altları da var, onlar da farklı fiyatlarda" diye konuştu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fiyatı dudak uçuklattı! Araba fiyatına koç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN