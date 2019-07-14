Türkiye ulaşımda atağa kalkacak

BUGÜN NELER OLDU

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar atılacak. Bu kapsamda geçen yıl 211 milyon olan hava yolundan yararlanan yolcu sayısı, 55 milyonluk artışla 2023'te 266 milyona çıkarılacak. Kara yolundaki darboğazlar giderilecek, kaza kara noktaları iyileştirilecek ve toplam 2 bin 872 kilometre bölünmüş yol yapılacak. Limanlarda enerji verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için "Yeşil Liman" uygulamaları desteklenecek. YHT hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılacak.