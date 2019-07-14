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Başkanı 'den mesajı!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği () Yönetim Kurulu Başkanı , hain darbe girişimine ilişkin, "Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz." ifadesini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 14:58
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'den 15 Temmuz mesajı!

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazileri anma, demokratik kazanımların değerini vurgulama günü olduğunu belirtti.

Kaslowski, "Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'den 15 Temmuz mesajı!
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