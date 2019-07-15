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’da 40 milyarlık fırsat var

projelerinin devreye girdiği Türkiye, teşviklerle beraber yerli firmalara 40 milyar liralık bir katma değer sağlamayı hedefliyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019
Akkuyu’da 40 milyarlık fırsat var

Türkiye, nükleer santral projeleri başta olmak üzere kalkınma ve büyümede itici güç olacak enerji yatırımlarında tarihi hamlelere sahne oluyor. Nükleer güç santralleri beş yıllık Kalkınma Planı döneminde elektrik üretim portföyüne dâhil olacak. Teşviklerle beraber yerli firmaların Akkuyu'dan 40 milyar liranın üzerinde pay almaları bekleniyor. Kalkınma Planı'nda nükleer santraller başta olmak üzere enerjiye ilişkin yol haritası şöyle:
AKKUYU 2023'TE ELEKTRİK ÜRETECEK: Nükleer santraller elektrik enerjisi üretim portföyüne dahil edilecek. Akkuyu'nun ilk ünitesi 2023'te tamamlanarak elektrik üretimine başlanacak.
TEKNİK DESTEK ŞİRKETİ: Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi faaliyete geçecek. Şirket, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun ihtiyaç duyduğu danışmanlık, teknik destek, sertifika gibi hizmetleri sunacak.
ÇELİK İÇİN YURTİÇİ ZİNCİR: Nükleer santrallerde kullanılan çelik türlerinde kalite ve ebat bazında yurt içi tedarik zinciri geliştirilecek.
BOR ÜRETİM TESİSLERİ: Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür tesisleri tamamlanacak.
109 BİN MEGAVAT: Geçen yıl 88 bin 551 megavat olan elektrikteki kurulu güç, 2023 itibarıyla 109 bin 474 megavata çıkarılacak.

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