AVM’de kazan-kazan modeli

Yüksek kiralar nedeniyle uzun süredir AVM'ler ve markalar arasındaki kavga yeni bir iş modeliyle farklı bir boyuta taşındı. Ekim 2019'da Sancaktepe'de açılması planlanan Çamsan Park AVM'nin sahipleri Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) kapısını çaldı.



SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Markaları AVM'ye davet eden Çamsan yöneticilerinin BMD markalarına özel avantajlı kiralama teklifiyle geldiklerini dile getiren BMD Başkanı Sinan Öncel, "Yeni bir kazan kazan modeli yaratmışlar. Buna göre AVM'de mağaza kiralarsak daha uygun rakamlar sağlanacak. Bunun yanı sıra birtakım altyapı giderlerini de AVM'nin kendisi karşılıyor. Bu şekilde AVM yüksek dolulukla açılacak. Markalar, işleri iyi gitmediği taktirde 3 ay önceden haber vermek şartıyla AVM'den çıkabilecekler. Bu şekilde AVM yöneticileri de markaların çıkmasını engellemek için sürekli AVM'yi cazip hale getirecek kampanyalar, etkinlikler yapacak. İki taraf da kazanacak. Bu sektör için çok önemli bir gelişme" diye konuştu. Öncel, benzer bir anlaşmayı Cadde 54 Adapazarı AVM ile yaptıklarını, yatırımcının kiralara genel gideri de dahil ettiğini söyledi.

Kiraların yüksek olmasının sektörü vurduğunu dile getiren Çamsan Park AVM yatırımcılarından Bora Yüzer ise, "Türkiye'nin ekonomisine her zaman güvendik. Kısa süreli piyasadaki sıkışıklığın da farkındayız. Böyle bir süreçte bir iş ortaklığı modeli düşündük. Markalar kazandıkça kazanalım dedik. Dolayısıyla böyle bir modeli hayata geçiriyoruz. Ekimde minimum yüzde 75 dolulukla açılmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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