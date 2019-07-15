FETÖ şirketlerinin aktifi 60 milyar lira

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirket sayısı 885 olurken, söz konusu şirketlerin aktif büyüklüğü 60 milyar liraya dayandı. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirket ya da ticari işletmelerde, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) doğrultusunda Eylül 2016'dan itibaren kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi.Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim, Uğur Soğutma gibi şirketlerin de bulunduğu Türkiye'nin 38 kentinden 885 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyum olarak atandı. Ayrıca, TMSF 123 şirkete pay kayyumu, 108 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyum atadı. TMSF, şirket yönetme tecrübesi ve Bankacılık Kanunu'ndaki yetkilerini kullanarak, kayyum olarak yönettiği şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri aldı. Fon, yargılama veya satış/tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya kadar kayyum olduğu şirketlerin "basiretli tacir" gibi yönetilmesini sağlamayı, bu şirketlerin öz kaynaklarını, istihdamlarını ve değerlerini kaybetmeden milli ekonomiye geri kazandırılmasını hedefledi. Bu kapsamda şirketlerin TMSF'ye devrolmasından bugüne kadar öz kaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktif büyüklükleri yüzde 16 artarken, kârlılıkları da büyük oranda yükseldi. Böylece 885 şirketin, 31 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 58,98 milyar lira, öz kaynak toplamı 22.56 milyar lira, ciro toplamı 7.93 milyar lira ve güncel dönem karı 0.98 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 44 bin 540 oldu.FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, TMSF'den 672 sayılı KHK ile 12 kişi, 683 sayılı KHK ile de 3 kişi olmak üzere toplam 15 kişi kamu görevinden çıkartıldı. Halihazırda ticari iktisadi bütünlük yoluyla satışa hazırlanan şirketler bulunurken, değerleme ve ihale süreçleri devam ediyor.