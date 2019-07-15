Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan duygulandıran 15 Temmuz mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbecilere direnerek demokrasisine sahip çıkmasının 3'üncü yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:



"Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız.



O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır.



O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.



Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum."

Bakan Albayrak’tan duygulandıran 15 Temmuz mesajı

Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız.



O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. pic.twitter.com/nXIL93dbVI — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Temmuz 2019