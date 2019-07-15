İşgücünde dijital çağa uygun model

Hükümet, beş yıllık kalkınma döneminde 4.3 milyon ek istihdam sözü verirken, "insan kaynakları, işgücü piyasası ve istihdam politikalarında" yeni bir modele geçiliyor. Yeni kamu yönetim modeli, nitelikli insan vurgusunun ön plana çıktığı Kalkınma Planı'na göre kolay işverenlik desteklenecek, nitelikli işgücü havuzu oluşturulacak. Sistemin insan kaynakları planındaki önemli başlıklar şöyle:

NİTELİKLİ UZMAN HAVUZU: Devlet kurumları da özel sektördeki gibi "insan kaynakları" birimleri kuracak. Hem kamu hem özel sektör için nitelikli uzman havuzu oluşturulacak.

İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ GÜÇLENECEK: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kapasitesi artırılacak. Vatandaşa kaliteli hizmet sunan, verimli kamu personel sistemi kurulacak. Kurumsal olgunluk ve insan kaynağı yetkinlik modelleri geliştirilerek kamu kurumlarında yaygınlaştırılacak.

MEMURA TEKNOLOJİK EĞİTİM: Kamu personeline yönelik eğitimler güçlendirilecek. Memurların dijital dönüşüm, teknolojik gelişmelere uyumu sağlanacak. Nitelikli istihdam, danışmanlık hizmetleri için destek programı başlatılacak.







SOSYAL MEDYA KULLANIMI: Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak. Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecek.

İŞ SÜREÇLERİ İYİLEŞECEK: Kamu iş süreçlerini iyileştirmek için Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacak. Kamu kurumlarının bilişim projeleri yönetme kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecek.

KOLAY İŞVERENLİK YAYGINLAŞACAK: Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak.



KADINLARA YAZILIM DERSİ

Kadınların daha iyi işlerle, iş gücüne daha yüksek oranda katılması hane halkı gelirlerini artırarak tasarruflara doğrudan katkı verecek ve yatırımlar için finansman olanaklarını geliştirilecek. Gençler, kadınlar, sosyal yardım alanların işgücüne katılımını sağlamaya yönelik aktif işgücü programları uygulanacak. Mesleki eğitim ve beceri gelişimi fırsatları güçlendirilecek.

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