Piyasalar, 15 Temmuz’un yaralarını çabuk sardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası hızla uygulamaya alınan finansal önlemler sayesinde Türk ekonomisi, kısa sürede şoku atlattı.

3 yıl önce yaşanan darbe girişimi sonrası piyasalar bir anda artan risk algısı sebebiyle zorlu bir döneme girmişti. 14 Temmuz 2016'da günü 2.8778'den kapatan dolar/TL, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin basına yansıması sonucu yurtdışı piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 5.1'lik artışla 3.0250 seviyesine yükselmişti.

Darbe girişiminin büyük oranda bastırıldığı pazartesi günü, BIST 100 endeksi 15 Temmuz cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 7.08 düşüşle 76.957 puandan günü tamamlamıştı. Haftanın devamında da düşüş eğilimini sürdüren endeks, haftayı yüzde 13.39'luk değer kaybıyla kapatmıştı.

Haziranda 6 aylık bir yükseliş trendinin ardından 107.4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86.9 seviyesine inmişti. İhracat temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalmış, yavaşlayan tüketim harcamalarıyla birlikte ithalat da temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.4 düşmüştü. Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 4.7'lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0.2 daralmıştı.







PANİK HAVASI BEKLEDİLER

Alınan önlemler sayesinde ekonominin kısa sürede eski seviyelere ulaşılması sağlanırken, BIST 100 endeksinin darbe öncesi seviyelere yükselmesi 6 ay sürmüştü. Sonrasında bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 yükselen BIST 100 endeksi, Ocak 2018'de 120 bin seviyesini görmüştü.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, 15 Temmuz Cuma günü gerçekleşen hain darbe girişimi sonrası piyasalarda bir panik havası oluşmasının beklendiğini belirterek, "Panik havasının oluşmamasında, devletinin yanında olan vatandaşlarımız ve başta Merkez Bankası ve BDDK olmak üzere kurumlarımızın aldığı önlemler büyük rol oynadı. Vatandaş yastık altında tuttuğu tasarruflarını, devlete olan güvenlerini göstermek için bankalara yatırdı. Bu da dünya tarihinde bir ilk" diye konuştu.



İSTİKRAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SAĞLANDI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ise 15 Temmuz öncesi yapılan operasyonlarla ekonomik açıdan ülkeye zarar verilmeye çalışıldığını, 15 Temmuz'da da askeri darbeye başvurulduğunu söyledi.

Yaşanılan darbe girişiminin ekonomik açıdan bir faturası bulunduğunu, bunun da darbe sonrası dönemde enflasyon ve faiz oranlarındaki artışta, işsizlik oranları ve büyümedeki yavaşlamada ortaya çıktığını belirten Yumuşak, "Tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisinin dinamizmi ve yönetiminde gösterilen başarı sayesinde ekonomik istikrar önemli ölçüde sağlandı" diye konuştu.

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