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Bakan Dönmez duyurdu! 4. Araştırma Gemisi yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin 'e gideceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 15:19
Bakan Dönmez duyurdu! 4. Araştırma Gemisi yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e gideceğini açıkladı.

AKDENİZ'DEKİ SİSMİK ARAŞTIRMALARINI YAPMAK ÜZERE BÖLGEYE GÖNDERİLECEK

Dönmez twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi

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Bakan Dönmez duyurdu! 4. Araştırma Gemisi yola çıkıyor
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