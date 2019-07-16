BES’te 100 milyar lira fon büyüklüğü

BUGÜN NELER OLDU

ÜLKEMİZİN en önemli tasarruf kalemlerinden biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), büyümesine devam ediyor. 28 Haziran 2019 tarihli son rakamlara göre devlet katkısıyla beraber BES fonlarındaki birikim miktarı 100 milyar lira eşiğini aştı. Toplam katılımcı sayısı ise 26 Haziran 2019 itibarıyla 6 milyon 809 bin 71 kişiye ulaştı. EGM verilerine göre, devlet katkısı hariç 86 milyar 994.7 milyon liralık katılımcıların toplam fon tutarının 78.5 milyar liralık kısmı faizli fonlardan oluşurken, 8.5 milyar liralık kısmı ise faizsiz fonlardan oluştu. 13 milyar 117 milyon lirayı aşan devlet katkısının da 12.2 milyar liralık kısmı faizli fonlardan, 954.4 milyon liralık kısmı da faizsiz fonlardan oluştu. 31 Aralık 2003 tarihinde hayatımıza giren BES'te 28 Haziran 2019 tarihi itibariyle 100 milyar lira eşiği aşılırken, söz konusu rakamın 60.5 milyar liralık kısmı ise yatırıma yönlendirilmiş durumda. Öte yandan, EGM'nin 29 Haziran 2019 tarihli Otomatik Katılım Sistemi (OKS) verilerine göre 1 Ocak 2017 tarihinde başlanan sistemde katılımcı sayısı 5 milyon 59 bin 126 kişiye, toplam fon büyüklüğü de 6.4 milyar liraya ulaştı.