Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com verilerine göre elektrikli otomobil sahipleri yüzde 75 daha az MTV ödüyor. Kullanımı yaygınlaştırmak için Türkiye ve dünyada birçok çalışma yapılan elektrikli otomobiller 2018 yılında, MTV zammından en az etkilenen otomobil türü oldu. Yapılan incelemede MTV 2019 yılında yüzde 15,9 oranında artış gösterirken; benzinli ve dizel olanlara kıyasla elektrikli otomobillerin, yüzde 75 daha az vergiye tabi tutulduğu bildirildi. 2019 yılında 1-3 yaş arası, 46 bin 300 TL'ye kadar olan benzinli ve dizel otomobiller için 861 TL belirlenirken aynı özellikteki elektrikli otomobiller için 215 TL vergi oranıuygulanıyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde MTV oranının aracın motor gücünün kW cinsinden değerine göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

MTV ZAMMI 2019'DA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI



Yıllara göre MTV'de görülen zam oranları 2014'te yüzde 3, 2015'te yüzde 10,1, 2016'da yüzde 5,58, 2017'de yüzde 3,83, 2018'de ise yüzde 15,9'u buldu. 2018 yılından sonra alınan araçlarda ise MTV motor hacmi ve satış bedeline göre hesaplandığı için zam oranı yüzde 50'ye varan oranlara ulaşabiliyor.

MTV'Yİ ÖDEMEYENLER CEZAİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞIYOR



MTV'nin ikinci taksitinin ödeme süresi Temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Ödenmediği durumda ise taşıt sahipleri cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafiğe kayıtlı tüm motorlu taşıtların, MTV ödeme zorunluluğu bulunuyor. Ödenecek miktar ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın her yıl sonunda yeniden açıkladığı zam oranına göre belirleniyor. MTV'nin ödenmemesi durumunda aylık yüzde 2,5 gecikme faizi uygulanırken, haciz ve trafikten men edilmeye varan cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların muayene, kontrol satış işlemleri de gerçekleştirilmiyor. Henüz MTV'nin ikinci taksitini ödemeyenler için araç özelliklerine göre vergi hesaplama imkanı sunan Hesapkurdu.com, araç sahiplerinin işlemleri gerçekleştirmesini sağlıyor.

"ARAÇ SAHİPLERİ İŞLEMLERİNİ İNTERNETTEN YAPMAYA BAŞLADI"



Araç yaşı, türü ve silindir hacmine göre değişiklik gösteren MTV ödemesi için her yıl yaklaşık 3 milyon kullanıcının platformlarını kullandığını belirten Hesapkurdu.com Yönetim Kurulu Üyesi Onur Tekinturhan, "İnternet üzerinden MTV sorgulama ve trafik sigortası satın alma oranlarını incelediğimizde, en çok Volkswagen ve Opel marka araç sahiplerinin online platformları tercih ettiğini gördük. Bunların yanı sıra her yıl ortalama 300 bin araç sahibi sigortasını Hesapkurdu.com ve Koalay.com gibi dijital platformları kullanarak yapıyor. Araç sahipleri işlemlerini internetten yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.