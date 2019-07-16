Hedef ‘geleceğin sigortacısı’ olmak

BUGÜN NELER OLDU

GULF Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gonca Ulusoy, Gulf Sigorta'nın adımlarını geleceğin sigortacısı olmak amacıyla attığını dile getirdi. Ulusoy, "Bunun için alanında yetkin ekiplerimize çok güveniyoruz. Başta teknik branşlar olmak üzere şirketin tüm birimleri yerel ve küresel platformlarda gelişmelerin tümünü yakından izliyor. Sektöre katkı sağlamak için yoğun emek veriyoruz. Önümüzdeki heyecan veren gelişmelere uyum sağlamak ve sahip olduğumuz ivmeyi sürdürmek için yatırımlarımızı İK ve teknolojiye yapıyoruz. Özellikli ürün ve teknolojilerin sektöre kazanımı anlamında sektördeki farklı konumumuzu korumayı sürdüreceğiz" dedi.