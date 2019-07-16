Londra’daki TTM çekim merkezi oldu

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Dünyageneline yayılan Türk Ticaret Merkezlerinin 13'üncüsü olarak 12 Eylül 2018 tarihinde Londra'da açılan ve yapı malzemeleri grubundaki firmaları içerisinde barındıran Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi yoluna başarı ile devam ediyor. Türk Ticaret Merkezi'nde (TTM) benzer ürün grubuna yönelik toplam 14 tane Türk firması olduğunu söyleyen Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, düzenledikleri etkinliklerle TTM'yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti.