Quick Sigorta EFMA ödüllerinde dünya genelinde 3’üncü seçildi

AVRUPA Finansal Yönetim Derneği'nin (EFMA) Amsterdam'da düzenlediği The EFMA - Accenture Innovation In Insurance Awards 2019, Quick Sigorta'ya dünya üçüncülük ödülünü kazandırdı. EFMA'nın Accenture ile birlikte 5 kıtada sigorta şirketlerine yönelik düzenlediği yarışmada, geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama organizasyonları ödüllendirildi. 54 ülkeden, 287 şirket ve 395 projenin katıldığı organizasyonun "Sigortacılık Ekosistemi" dalında finale aday gösterilen 9 şirket arasında Quick Sigorta da yer aldı. 24 Haziran'da Amsterdam'da düzenlenen ödül töreninde; Axa Almanya birinci, Mapfre Verti Seguros İspanya ikinci olurken üçüncülük ödülünün sahibi QWORLD Dijital Ekosistem projesiyle Quick Sigorta oldu. Quick Sigorta, finalde Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Hong Kong Federation of Insurers Hong Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışmıştı. İnovasyon konusunda Quick Sigorta'nın dünya ölçeğinde yarıştığını ve uluslararası bir yarışmada ülkemize ödül getirmekten gurur duyduklarını dile getiren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Finansal Yöneticiler Birliği Efma tarafından dünya 3'üncüsü seçildik. Tüm global şirketlerin arasında tek Türk şirketi olarak müthiş etkileşim gösterdik" diye konuştu. Ödül töreninde konuşma yapan Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de ödülün tüm çalışanlarının ortak başarısı olduğunu belirterek "Quick Sigorta; hızlı ve pratik çözümleriyle öne çıkan sigorta şirketleri arasında" dedi.