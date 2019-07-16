Seyahat hazırlığının en önemli parçası sigorta

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Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, yurtdışı seyahat sağlık sigortasının, yalnızca vize alınırken mecburen yaptırılması gereken bir sigorta olarak algılanmamasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Pamukçu, "Seyahat sağlık sigortaları, yurtdışına çıkacak olan sigortalılar için önemli teminatlar içeriyor. Hangi amaçla olursa olsun yurtdışına çıkan sigortalılarımızın, seyahat masraflarıyla karşılaştırıldığında son derece cüzi kalan bir prim karşılığında, yurtdışında oldukları süre boyunca, başlarına gelebilecek pek çok riske karşı güvence altına alıyor" şeklinde konuştu. Seyahat sağlık sigortası denildiğinde, sigortalı adaylarının ilk aklına gelen ürünün zorunlu yurtdışı seyahat sağlık sigortaları olduğuna dikkat çeken Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Oysa yurtiçinde gerçekleştirilen seyahatlerde de, yurtdışı seyahatlerindekilere benzer risklerle karşı karşıya kalmak mümkün. Seyahat öncesinde tüm bunların göz önüne alınarak sigorta tercihinin yapılması, seyahat öncesi yapılan hazırlıkların en önemli aşamasını oluşturuyor" diye konuştu.TÜRK Nippon Sigorta'nın seyahat alanında sunduğu ürünleri de anlatan Pamukçu şunları söyledi: "Sigortalılarımıza, standart teminatlar haricinde kış tatillerinin vazgeçilmezi olan kayak keyfini doya doya yaşayabilmeleri için ilave kayak teminatı alternatifinin de bulunduğu bir ürün sunuyoruz. Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası ürünümüzle, seyahat esnasında oluşabilecek risklere karşı sigortalılarımızı güvence altına alıyoruz. Yurtdışı Seyahat Sağlık ürünümüzde ise tarifeli uçuşlarda bagaj kaybı, bagajın çalınması, zarar görmesi ve seyahatin iptali durumlarında sigortalılarımızı teminat altına alıyoruz."