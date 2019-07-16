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haberi: ne zaman yatacak? 2019 emekli maaşına ek ikramiye ödemesi hangi gün?

haberi... 'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli vatandaşların da emekli maaşları ile ilgili araştırması devam ediyor. Bunun nedeni, geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan her bayramda emekli maaşı dışında emekli bayram ikramiyesi verilmesi. Bayrama sayılı günler kala emekliler " ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2019 yılında emekli Kurban Bayramı ikramiyesinin yatması beklenen tarih...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:00
Son dakika haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019 emekli maaşına ek ikramiye ödemesi hangi gün?

Geçtiğimiz yıldan itibaren emekli maaşlarına ek olarak emekli bayram ikramiyesi de yatmaya başladı. Bu nedenle de 'na yaklaşırken emekliler tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Kısa bir süre sonra hesaplara yatacak olan emekli bayram ikramiyesi belirli bir tarih aralığında vatandaşlar tarafından çekilebilecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek. .

İşte 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili bilmeniz gerekenler!

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Son dakika haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019 emekli maaşına ek ikramiye ödemesi hangi gün?
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