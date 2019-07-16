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Vakıf Emeklilik gençleri ödüllendirdi

Giriş Tarihi: 16.7.2019
Vakıf Emeklilik gençleri ödüllendirdi
VAKIF Emeklilik'in, sigorta laboratuvarı projesi kapsamındaki okullarda düzenlediği "Sanal Fon Yönetimi" yarışmasında sonuçlar belli oldu. Sigorta Laboratuvarı Projesi "Sanal Fon Yönetimi" yarışması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle Şişli Ahi Evran Meslek Lisesi ve Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Sigorta Laboratuvarlarında 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda; Şişli Ahi Evran Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ezgi Çakmak ve aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi Tuğba Şevval Nur Dağ, en iyi portföy getirisine ulaşarak, birincilik ödülünün sahibi oldular. Yarışmada birinciliğe layık görülen her iki öğrenciye de bilgisayar armağan edilirken, ikinci olan öğrencilere tablet, üçüncülere ise hediye çeki armağan edildi.
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Vakıf Emeklilik gençleri ödüllendirdi
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