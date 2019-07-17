AB’ye tepki yağdı... ‘Çok da ciddiye almaya gerek yok’

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Üsküp'te mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin yaptırım kararlarına tepki göstererek, "Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Çünkü Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kesintilerini daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler, bizi etkileyecek şeyler değildir" dedi. Çavuşoğlu, sivil havacılık görüşmelerinin, Rum kesimi nedeniyle zaten durmuş olduğuna işaret ederek, geçmişte de bazı fasılların bloke edildiğine dikkat çekti. Bu kararların bağlayıcı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, sorunun Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki haklardan eşit şekilde yararlanamaması olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin atacağı adımlara ilişkin ise şunları kaydetti: "Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Türkiye ile böyle yöntemlerle baş edemeyeceklerini anlasınlar. Kendi kıta sahanlığımızda ne yapacağımıza biz karar veririz. Kıbrıs halkının hakkını garanti altına almadıkları sürece oradaki faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Akdeniz'de kıta sahanlığı içerisindeki egemenlik haklarını korumaya devam edeceğini belirterek, "AB'nin tavrı Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Bu yaptırımların hiçbir etkisi olmayacaktır" dedi.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekili Sergey Jeleznyak, AB'nin kararını Ankara'nın bağımsız politikası yüzünden ABD tarafından ısmarlanmış siyasi bir karar olarak değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da "Yaptırımlar hukuk normlarına aykırı" dedi.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "AB'nin Türkiye'ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur" diyerek tepki gösterdi. "AB'nin bu tutumu Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs'taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır" diyen Burcu, şunları söyledi: "Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil, diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir işbirliğinden geçmektedir."