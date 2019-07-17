Çimento sanata dönüştü

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu'nun çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği Çimento Tasarım Yarışması sonuçlandı. Adana'da yapılan atölye çalışmasının ardından, kazanan projeler belirlendi. Bu yıl 'beklenmedik dönüşümler' temasıyla düzenlenen yarışmada, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 6 proje ödül için yarışırken, yoğun katılım sebebiyle ek olarak 6 proje daha tasarımlarını uygulamak üzere atölye sürecine davet edildi.

ÖĞRENCİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ 'BLOOB' PROJESİ OLDU

Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci kategorisinde birincilik ödülü Mert Topaloğlu ve Özge Türedi'nin (Yıldız Teknik Üniversitesi) 'Bloob' projesine, ikincilik ödülü Bilge Kamalı'nın (Gazi Üniversitesi) 'Pieces' projesine, üçüncülük ödülü Abdulkerim Uluer'in (İstanbul Gelişim Üniversitesi) 'Bir Şey Değil Her Şey' projesine verildi. Aynı kategoride Kerem Aydın'ın (Gazi Üniversitesi) 'UP2U' projesi, Fatih Eyice ve Semih Seven'in (Pamukkale Üniversitesi) 'Betonun Varoluşu' projesi ile Mustafa Sağdıç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Ahmet Faruk Varan'ın (Yıldız Teknik Üniversitesi) 'Freedo' projesi mansiyon olarak atölye sürecinde tasarımlarını uygulama şansı elde ettiler.

PROFESYONELLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ 'PLİ' PROJESİ OLDU

Profesyonel kategorisinde ise birincilik ödülü Ozan Gürsoy, Mehmet Furkan Bakar ve Selin Emir'in 'Pli' projesine; ikincilik ödülü Deniz Yıldırım'ın 'Curve' projesine; üçüncülük ödülü Şengül Has ve Arda Yaycı'nın 'Biricik' projesine verildi. Aynı kategoride Gözde Nalçacı ve Seyyid Muhammed Turhan'ın 'By Step' projesi, Murat Erbaş'ın 'Betolamp' projesi ve Mehmet Emre Ermiş'in 'Plain' projesi mansiyon olarak atölye sürecinde yer aldılar.

Çimento Tasarım Yarışması'nın ilk aşamasında, profesyonel kategorisinde 81, öğrenci kategorisinde 99 olmak üzere toplamda 180 proje yarıştı. Öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödül grubu ve mansiyon grubu olmak üzere 6'şar proje belirlendi.