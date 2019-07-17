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Gram ve çeyrek ne kadar oldu? Son dakika piyasadan 18 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları…

Vatandaşlar 18 Temmuz Perşembe sabah saatlerinden itibaren hakkındaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bilindiği gibi piyasaların nabzı Kapalıçarşı'da atıyor. Ülkemizde altın fiyatları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor, hem toplumsal hafıza hem de ortak değerler bu sonucun nedenleri arasında gösteriliyor. Yaz aylarında olduğumuzu düşünürsek düğünlerde gelin ve damada hediye edilen bir numaralı nesne, altındır. Haberimizde güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarını bulabilir, anlık değişimleri takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 06:48
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika piyasadan 18 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları…

Toplumumuzda altın, hem yatırım hem de birikim aracıdır. Evlerde saklanan yastıkaltı altınlarının çoğu çeyrek altındır, bu durumda dolar ve eurodan daha fazla tercih edilir. Düğünlerde de bir numaralı hediye olması nedeniyle hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde piyasalardaki son durumu inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Temmuz Perşembe günü 259,72 TL'den alınırken 259,75 TL'den satılıyor. Ülkemizde gram altın, son dönemde adeta çeyrek altınla yarışıyor. Piyasalardaki son durumlar nedeniyle vatandaşların dikkati gram altına döndü. Düğünlerde de sıkça karşımıza çıkıyor.

18 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Türkiye'de kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında vardır. Çeyrek altın söz konusu ise mutlaka akla düğünler gelir, ayrıca en çok biriktirilen altın türü olan çeyrek altın bugün 413,20 TL'den alınırken 422,58 TL'den satılıyor.

piyasalar
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Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika piyasadan 18 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları…
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