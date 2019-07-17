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ne kadar oldu? 2019 Büyükbaş ve Küçükbaş !

'nın gelmesine az bir zaman kala vatandaşlar görevlerini yerine getirebilmek için araştırmalar yapmaya başladılar. Müslüman alemi açısından önemli kabul edilen Kurban Bayramı için en önemli soru " ne kadar? sorusu oldu. İşleri Başkanlığı, büyükbaş ve küçükbaş ile ilgili açıklama yaptı. Bireylerin kendi ekonomilerine göre tercih ettiği büyükbaş ve küçükbaş ? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 17.7.2019 17:35
Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlık fiyatları!

'nın yaklaşmasına az bir zaman kala " ne kadar oldu?" sorusu epeyce bir araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı faziletlerinden sayılan kurban kesme ibadeti için gözlerini 'e çevirdiler. Herkesin kendi ekonomisine ve bütçesine göre tercih edeceği kurban fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merakının giderilmesi Kurban Bayramı gelmeden bayram müjdesi niteliği taşıyor. Müslüman alemi açısından kıymetli olan kurban ibadetini vatandaşlar yerine getirmek istiyor. Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? 2019 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları!

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Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlık fiyatları!
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