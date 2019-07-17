Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ek ödemesi ne zaman yatacak? 2019 emekli ek ödemeleri günü belli oldu mu?

: Emeklilere ek ödemesi ne zaman yatacak? 2019 emekli ek ödemeleri günü belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emekli vatandaşlara bin TL ikramiye dağıtılıyor. aramalarıyla vatandaşlar ne zaman yatacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Emeklilere verilen bu ikramiye Kurban Bayramı öncesinde ailelerin elini rahatlatacak, kimi aileler bu parayla kurban kesecek kimileri de eksiklerini giderecek. 2019 emekli maaşına ek ikramiye ödemesi tarihi, ne zaman hangi gün yatacak?

Giriş Tarihi: 18.7.2019 06:52
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ek ödemesi ne zaman yatacak? 2019 emekli ek ödemeleri günü belli oldu mu?

İlk olarak geçtiğimiz sene hayata geçirilen emeklilere bayramlarda ek ödeme durumu, Ramazan Bayramı'ndan sonra 'nda da devam ediyor. İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlarımız bin TL ile bir nebze olsun rahatlayacak. Yaşlılık maaşı alanlar ek ikramiye almaya hak kazanacak mı?

2019 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesin tarih açıklanacak fakat Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek bin TL ek ödemenin 5 ile 9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Bu aşamada Kurban Bayramı'ndan önce yatacak ödemelerden kimler yararlanabilecek? Bu soru da cevap beklenen konular arasında yer alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ek ödemesi ne zaman yatacak? 2019 emekli ek ödemeleri günü belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN