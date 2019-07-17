Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ek ödemesi ne zaman yatacak? 2019 emekli ek ödemeleri günü belli oldu mu?

İlk olarak geçtiğimiz sene hayata geçirilen emeklilere bayramlarda ek ödeme durumu, Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlarımız bin TL ile bir nebze olsun rahatlayacak. Yaşlılık maaşı alanlar ek ikramiye almaya hak kazanacak mı?

2019 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesin tarih açıklanacak fakat Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek bin TL ek ödemenin 5 ile 9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. Bu aşamada Kurban Bayramı'ndan önce yatacak ödemelerden kimler yararlanabilecek? Bu soru da cevap beklenen konular arasında yer alıyor.