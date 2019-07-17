Türkiye’nin AB’ye ihracatı ithalatını geçti

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye, mayısta Avrupa Birliği'ne karşı 564.5 milyon euro ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mayıs rakamlarına göre, Türkiye, AB'ye 6 milyar 873 milyon euroluk ihracat yaparken AB'den 6 milyar 309 milyon euroluk ithalat gerçekleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi. Türkiye, bu yılın ilk 5 ayında AB'ye yaklaşık 34 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 29.8 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4.2 milyar euro geçti.