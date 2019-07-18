25 yıllık yol haritası üretim ve refahı artıracak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini artırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini, çiftçilerin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek için düğmeye basan hükümet, önümüzdeki 25 yılı planladı.3. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve ormancılıkta 5 yılı planlayarak, 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli arazi kullanım planlamasıyla 2.9 milyon hektar alanın daha tarıma kazandırılacağını söyledi. Gelecek 3 aylık süreçte dinleme ve istişare sürecini gerçekleştireceklerine dikkati çeken Pakdemirli, her türlü fikrin kendilerine ulaştırılması için "www. tarimormansurasi.gov.tr" adresli web sitesi oluşturduklarını belirtti. Bu yıl sağlanacak tarımsal desteği 16.1 milyar lira olarak belirlediklerini aktaran Pakdemirli, bunun da 12 milyar lirasının üretici ve çiftçiye ödendiğini ifade etti.