Besicilerden çadır fiyatı isyanı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlıklar da büyükşehirlere doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Bayrama 10 gün kala kurbanlıkları pazarda satışa açmaya hazırlanan besiciler, fırsatçılara karşı isyan bayrağını açtı. Kurban Bayramı öncesi 3 bin lira olan nakliye fiyatlarının 10 bin liraya yükseldiğini anlatan besiciler, en büyük darbenin ise İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden geldiğini vurguluyor. Hayvan pazarında bir büyükbaş hayvan için 1000 liraya varan çadır parası ödediklerini anlatan besiciler, bu durumun maliyetleri artırdığını, hayvan fiyatlarına da yansıdığını aktardı.



FİYATI DA YÜKSELTİYOR

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, kurbanlıklarda büyükbaşta canlı kilogram fiyatının 22 TL, küçükbaş canlı kilogram fiyatının ise 21 TL olarak belirlendiğini aktardı. Tunç, "Ancak İzmir, İstanbul ve Ankara'da kilogram fiyatı 25 lirayı bulacak. Çünkü bu dönemde fırsatçılar meydana çıkıyor. Normalde 3 bin liraya yapılan nakliye için 10 bin lira isteniyor. Ayrıca bu sene çadır paraları da afaki oranda arttı. Büyükşehir belediyeleri hayvan pazarlarını kiralamaları için özel sektöre veriyor. Onlar da kafasına göre fiyat belirliyor. Kimsenin denetlediği yok. Diğer illerde hayvan pazarına giriş ücreti hayvan başına 15-20 lira iken bu fiyat büyükşehirde diğer maliyetlerle 1.000 lirayı buluyor" dedi. Kurban besicisinin bir yıl boyunca bayrama hazırlandığını anlatan Tunç, bu durumun fırsata çevrilmesi nedeniyle besicinin isyan ettiğini ifade etti.







5 MİLYON KURBANLIK SATILACAK

Kurban Bayramı döneminde 4 milyon küçükbaş, 1 milyon da büyükbaş olmak üzere 5 milyon kurbanlık satışı beklediklerini anlatan Tunç, bütün hayvanların veterinerler tarafından kontrol edildiğini kaydetti. Diyanet'in kurban fiyatı ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Tunç, "890 TL olarak fiyat açıkladılar. Ancak bu fiyatı neye göre belirlediler kimse bilmiyor" diye konuştu.

Tunç, Kızılay'ın da kurbanlıkları yurtdışından alacak olmasına tepki gösterdi.



EMEKLİ İKRAMİYESİ SATIŞLARI % 8 ARTIRDI

TÜKETBİR Konya Şube Başkanı Nazif Karabulut, bayram öncesi emekliye verilen ikramiyelerin bu yıl da etkisini hissettirdiğini söyledi. "2018'de 2017'ye göre kurbanlık satışında yüzde 8'lik artış oldu" diyen Karabulut, bunun emekli ikramiyelerinden kaynaklandığını anlattı. Karabulut, "Geçen yıl kurbanlık alamayan emeklilerin bayram öncesi eli ciddi rahatladı. Kimi küçükbaş aldı kimi de paya girdi" dedi.



BESİCİ BU YIL ZAM YAPMADI

TÜKETBİR Erzurum Şube Başkanı Mücahit Yılmaz, kurbanlık fiyatlarında hiç zam yapılmadığını belirterek, "Ülkede ekonomik bir daralma var. Besici de bunun farkında. 'Fiyat artırırsam mal elimde kalır' diye korktu. O nedenle artan maliyetlere rağmen fiyat artırmadı, kurbanlıklar geçen yılla aynı" ifadelerini kullandı.

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