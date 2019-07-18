Dolar fiyatları ne kadar oldu? Son dakika piyasadan 18 Temmuz Perşembe güncel dolar fiyatları!

Vatandaşlar dolar fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Her gün her sabah en güncel dolar fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ekonomi piyasasındaki değişen grafiği öğrenmek isteyenler araştırmalar yapıyorlar. Hem yatırım amacıyla hem de kişisel ihtiyaçları için dolar/döviz kullananlar kendi bütçelerine göre hareket ederek ev ekonomilerini de sağlamış oluyorlar. Buna göre; dolar fiyatları ne kadar oldu? Güncel dolar kuru ne kadar? İşte ayrıntılar..

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

Alış: 5,6828

Satış: 5,6862

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