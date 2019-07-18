Faiz 6 ayda tek haneye iner

18 yıl aradan sonra mart ayında katılım bankası olarak yeniden faaliyete geçen Emlak Bank'ın Genel Müdürü Deniz Aksu, bireysel kredi ve mevduat faizlerinin önümüzdeki 6 ayda tek haneli rakamlara gelebileceği tahmininde bulunarak, "Üçüncü çeyrekten sonra bunları hissetmeye başlayacağız" dedi.

AA Finans Masası'na konuşan Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Bank) Genel Müdürü Aksu, Türkiye'de seçim döneminin bittiğini, 4 yıllık ciddi bir dengelenme ve piyasaların oturacağı bir dönemin yaşanacağını söyledi. Bu dönemde de para politikasının, maliye politikalarına paralel hareket edeceğini kaydeden Aksu, "İkisi beraber hareket ettiği zaman, ekonominin daha hızlı büyümesi, ekonomide dengelenme sürecini çok hızlı görme ihtimalimiz var. Biz 4.60 faizleri görmüş bir ülkeyiz. Şu andaki 24 faizleri hak eden bir ülke değiliz. Yani dünyada böyle bir faiz ortamı yok. Avrupa Birliği'nde eksi faiz var. Amerika'da ikileri konuşuyoruz. Bizim 24 faizleri telaffuz etmemiz için en ufak bir sebep yok" diye konuştu.



İNŞAATÇIYA YURTDIŞINDAN FON

Aksu, yurtdışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmeyi planladıklarını söyledi. Bankada altın, gümüş ve platin hesapları açılabildiğini ifade eden Aksu, "Yakın zamanda fiziki altın, fiziki kıymetli maden teslim hizmeti de vereceğiz. Türkiye'de platin hesabı açılabilen 2-3 bankadan bir tanesiyiz. Getirilerimiz de yüksek" şeklinde konuştu. İlk yarı itibarıyla 4.6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirten Aksu, "Yıl sonunda 8 milyar TL'lik bir aktif büyüklük hedefimiz var. Piyasaya yaklaşık 1.7 milyar TL fon sağladık. Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Avrupa'da şube açma planımız var" dedi.



FABRİKAYA DA FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Aksu, "Yabancı para biriminin bir yatırım aracı olduğu ülke olmaktan çıkmamız gerekiyor" dedi. Sadece ev değil, fabrika imalatına da odaklanacaklarını belirten Aksu, olabildiğince ithalatı kesecek, istihdamı ve yerel üretimi destekleyecek finansman modelleriyle ön plana çıkacaklarını, örnek olarak yapı malzemeleriyle ilgili birkaç konuda gelişim sermayedarı olarak yer alacaklarını söyledi.

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