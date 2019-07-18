İhracatta e-teminat’a 1 Eylül’de geçiliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Eylül itibarıyla tüm Türkiye'nin e-teminat uygulamasına geçeceğini belirterek, sistemden ihracatçıların maliyet, zaman ve bürokrasiden büyük tasarruf elde edeceğini açıkladı.



SAHTECİLİĞİ ÖNLEYECEK

Pekcan, gümrük idareleri tarafından, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, gerek ithalat, gerekse de özellik arz eden ihracat işlemleri açısından, ödenmesi gereken vergi ve diğer amme alacaklarının garanti altına alınması için teminat mektubu alındığını hatırlattı.

Söz konusu teminat mektuplarının daha önceden sadece kağıt ortamında alındığına işaret eden Pekcan, bu mektuplara ilişkin işlemlerin Saymanlık ve ilgili bankalar ile teyitleşme suretiyle gerçekleştirildiğini bunun da yoğun bürokratik süreçlere sebep olduğunu anlattı. Pekcan, bu sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Daha önceden sadece kağıt ortamında düzenlenebilen gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektupları geliştirilen sistem sayesinde artık elektronik ortamda da kabul edilecek. E-teminat sistemi sahteciliği de önleyecek" diye konuştu.







9 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Çalışmalar çerçevesinde, 9 Temmuz itibarıyla muhtelif gümrük idarelerine hitaben düzenlenen e-teminat mektuplarının, ilgili gümrük idarelerinde işleme alınmaya başlandığını belirten Pekcan, "1 Eylül 2019 itibarıyla da gümrük idarelerimize muhatap düzenlenen teminat mektuplarının tamamen elektronik teminat mektubu olarak düzenlenmesi ve bu şekilde işlemlerin yürütülmesi öngörülmektedir" ifadesini kullandı.



GURBETÇİLER KAPIKULE'DEN 30 SANİYEDE GEÇEBİLECEK

Bakan Pekcan Kapıkule sınır kapısında gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluğu aşmak için de bir sistem geliştirdiklerini ifade ederek, "Bununla ilgili 52 maddelik bir eylem planı hazırladık. Gurbetçilere sosyal medya üzerinden de kamu spotu olarak da duyuruyoruz. Web sitesi üzerinden yola çıkmış gurbetçilerimiz yolda da yapabilir, yola çıkmadan önce de yapabilir. Türkiye'ye gelmeden 15 gün önce yaptığında geçerli olacak sistem. Araçta kaç kişi varsa onların pasaport bilgilerini geçecek. Bunları önden girdiklerinde 30 saniyede geçebilecekler" dedi.



AYDA BEŞ OLAN LİMİT KALKIYOR

Bakan Pekcan ayrıca Gümrük Genel Tebliği'nde de bir değişiklik yaparak Cumhurbaşkanlığı'na sunduklarını ifade ederek, "Tüzel kişilerin elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile işlem yapabilmesinin önünü açıyoruz. Gerçek kişilerdeki yurtdışından ayda en fazla 5 hızlı kargo limitini tüzel kişiler için kaldırıyoruz" diye konuştu.

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