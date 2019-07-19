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Bakan Turhan: , bayramda hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 15:46
Bakan Turhan: Fatih Sultan Köprüsü, bayramda hizmette

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Mehmet Cahit Turhal, yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu'nu şantiyesini gezdi.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Bakan Turhal, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turhal, birinci etabı biten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını belirterek, şöyle dedi:

PROGRAMIN ÖNÜNDE GİDİYORUZ

"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

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Bakan Turhan: Fatih Sultan Köprüsü, bayramda hizmette
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