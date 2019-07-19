Dünyanın en iyilerinden biri İstanbul’da

Türkiye, turizm sektöründeki performansıyla yabancı basında da geniş yer buluyor. Lüks turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan ve özellikle Amerika ve Avrupa'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Luxury Travel Diary, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberle, dünyanın en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki Four Seasons markalı otel ve resort'ların değerlendirildiği listede, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus da yer aldı.

AVRUPA'DAN İKİ OTEL GİRDİ

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ile ilgili yapılan değerlendirmede, otelin köklü tarihine ve mimarisine atıfta bulunularak bir 'saray' benzetmesi yapılırken, denize sıfır konumu ve sahip olduğu restoranların da, otelin en önemli avantajları olduğu vurgulandı. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, 10 otelin yer aldığı listeye Avrupa'dan dahil olan iki otelden biri oldu.