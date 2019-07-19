Ekonomiye doping: Reform paketi yasalaştı

Finansal güçlük içindeki firmalara 'cansuyu' olacak teşvik ve borçların yeniden yapılandırılmasından Varlık Barışı'nın süresinin 6 ay daha uzatılmasına Merkez Bankası'nın görev ve yetkilerinden yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının SGK prim borçlanmasına kadar ekonomiye güç katacak pek çok önemli düzenlemeyi öngören Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE UZADI: Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak.

ZORDAKİ FİRMALARA YAPILANDIRMA İMKÂNI: Finansal güçlük içinde bulunan firmalara, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân sağlamak amacıyla yapılacak çerçeve anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek, borçları yeniden yapılandırılacak. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şart olacak. Borcunu eri ödeme kabiliyeti olmayana yapılandırma yapılmayacak.

GURBETÇİYE YENİ PRİM: Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ile yurda kesin dönüşten sonra ölenlerin hak sahipleri, SGK'ya başvurarak, kanundaki haklardan yararlanabilecek. Yurtdışı borçlanmasında prim oranı 45'e çıkarıldı.

MERKEZ'E YETKİ: Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak. Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak.

İHTİYAÇ AKÇESİ: Merkez'in yıllık kârının yüzde 20'si ihtiyat akçesine aktarılmayacak. Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kâr hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10'u, fevkalede ihtiyat akçesi yerine ihtiyat akçesine aktarılacak.



KLONLANAN TELEFON KAPANACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olmakla birlikte elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek. Meclis'ten, geçen yeni yasayla borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen telefonlar iletişime kapatılacak.



YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI 50 TL

Yurtdışına çıkış harcı 50 liraya çıkıyor. El konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı verilen araçlar, 31 Aralık 2019'a kadar ödenmesi gereken ÖTV'nin yüzde 25'ine tekabül eden tutarın 1 ay içinde ödemesi halinde sahibine iade edilecek. Köyden mahalleye dönüşen bazı yerlerde de vergi muafiyetleri sona erecek.

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