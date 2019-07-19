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Eşitsizliği ortadan kaldıran girişimler

Giriş Tarihi: 19.7.2019
Eşitsizliği ortadan kaldıran girişimler
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden "Eşitsizliklerin Azaltılması"nın tema olarak belirlendiği 3'üncü Destek Programı'na üç girişim seçiliyor. 160 başvuru arasından ön kabul alan 18 girişim, 5-6-7 Temmuz'daki Destek Programı Bootcamp'inde mevcut durumlarını gözden geçirerek potansiyellerini geliştiren çalışmalar yürüttü. Bu 18 girişimden 7'si ise 19 Temmuz'da final sunumlarını gerçekleştirerek kendilerini tanıtacak. Jüri üyelerinin seçimiyle belirlenecek 3 takıma, girişimlerini geliştirmeleri ve etkilerini ölçeklendirmeleri için 60 biner TL hibenin yanı sıra 3 ay boyunca İTÜ Çekirdek işbirliği ile mentorluk, eğitim, ofis ve network desteği verilecek. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedefinde de yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi hedefleniyor.
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Eşitsizliği ortadan kaldıran girişimler
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