İnternete bağlanan nesneler yeni fikirlere ev sahibi olacak

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile nesnelerin interneti alanında girişimleri hızlandırmak için yaratılan KWORKS IoT programının başvuruları başladı. 18 Ağustos'a kadar sürecek başvuruların ardından KWORKS ekibi, mentorler, girişimcilik ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından seçilecek girişimler KWORKS IoT Programına dahil olacak. Programa yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, robotlar ve otomasyon, artırılmış, sanal gerçeklik, giyilebilir teknolojiler gibi teknolojik odak alanlarındaki girişimler başvurabiliyor. Ayrıca akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı üretim, tedarik zinciri ve depolama, enerji verimliliği, akıllı tarım, akıllı binalar, akıllı beyaz eşya ve ev aletleri gibi pazar odak alanlarındaki nesnelerin interneti girişimleri, Kworks IoT programına başvurabilecek. KWORKS IoT Programı ile genç girişimci adayları iş fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları temel girişimcilik becerilerini geliştirebilecekleri eğitim ve mentorluk hizmetlerine ulaşabilecek. Yalın girişimcilik ve iş modeli geliştirme desteklerine ek olarak program kapsamında iş planı mentorluğu ve sektörel mentorluk de sunuluyor.