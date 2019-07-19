Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Diyanet açıkladı: Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına az bir zaman kala "Kurban fiyatları ne kadar oldu?" sorusu epeyce bir araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar açısından oldukça önemli olan Kurban Bayramı faziletlerinden sayılan kurban kesme ibadeti için gözlerini Diyanet'e çevirdiler. Herkesin kendi ekonomisine ve bütçesine göre tercih edeceği kurban fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Vatandaşların merakının giderilmesi Kurban Bayramı gelmeden bayram müjdesi niteliği taşıyor. Müslüman alemi açısından kıymetli olan kurban ibadetini vatandaşlar yerine getirmek istiyor. Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? 2019 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları!