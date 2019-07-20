10 milyar liralık takas

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasında yaptığı temaslar sonucu ekonomik işbirliklerinin artması konusunda fikir birliğine varıldı. Çin Ticaret Ataşesi Liu Yuhua, iki ülke merkez bankaları arasında imzalanan swap (takas) anlaşması sonrası 12 milyar Yuan (10 milyar TL) değerinde işlem yapıldığını söyledi. Yuhua, yerel para takasının doların ticaretteki baskısını azaltmak için iyi bir çözüm olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE 5G'YE GEÇECEK

Çinli Huawei firmasının Türkiye'de uluslararası Ar-Ge merkezi açması sonrasında telekomünikasyon alanında işbirlikleri de artış gösterdi. Başkan Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerde 5G teknolojisinin de gündeme geldiğine değinen Yuhua, "Huawei'nin Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi'nde bu konu üzerinde çok fazla çalışılıyor. Bu merkezde yapılan işler sadece Çin'in değil Türkiye'nin de 5G teknolojisine katkı sunuyor. Bu merkezde çalışan çoğu mühendis Türk" dedi. Çin'de yavaş yavaş 5G teknolojisine geçilmeye başlandığına değinen Yuhua, "Yakın zamanda Türkiye'nin de 5G'ye geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

KUŞAK YOL BÜTÜNLEŞTİ

"Bir Kuşak Bir Yol" ve "Orta Koridor" projesini birbirine bağlamak için iki taraf arasında kenetlenme olduğunu kaydeden Yuhua, "Türkiye, Çin 'Kuşak ve Yol' projesinin önemli bir ortağı. Türkiye tarafından önerilen 'Orta Koridor' projesi, 'Kuşak ve Yol' girişimi ile büyük ölçüde bütünleşmiştir. Daha fazla firma ve halk iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde somut faydalar elde edebilir" ifadelerini kullandı.



ÇİN, İZMİR FUARI'NA ORTAK OLACAK

Çin'ın, bu yıl 88. İzmir Uluslararası Fuarı'na ortak ülke olarak katılacağını hatırlatan Yuhua, "Çin Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Konseyi, İZFAŞ ile fuara aktif olarak hazırlanıyor. Yüzlerce Çinli işadamı bu fuara katılım sağlanması bekleniyor. Her iki tarafın beraber çabalayarak, mevcut ekonomik ve ticari işbirliği temeli üzerinde daha çok farklı alanları keşfedebileceğine, işbirliği alanını genişletebileceğine inanıyorum. Böylece en kısa sürede iki ülkenin liderleri fikir birliği sağlayarak belirlenmiş hedefleri gerçekleştirilebilecek" dedi.