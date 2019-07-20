Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Temmuz Çeyrek, gram ve tam altın fiyatları ne kadar?

Ekonomik yatırım ve hediye amaçlı takılan altın fiyatları aratılan başlıklara arasında öne çıkıyor. Bu haftayı oldukça hareketli geçiren altın, yatırımcısı başta olmak üzere bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Peki 20 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Ülkemizde son derece önem arz eden ve düğünlerde hediye amaçlı takılan altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 20 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI!

20 Temmuz güncel ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilir, merak ettiğiniz türün bugün kaç TL'den işlem gördüğüne bakabilirsiniz.