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Benzinde 11 kuruş indirim

Giriş Tarihi: 20.7.2019
Benzinin litre fiyatında, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve dolardaki gevşeme etkisiyle gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak. Buna göre, Ankara'da benzinin litresi 7.04 TL, İstanbul'da 6.96 TL, İzmir'de 7.03 TL'ye inecek.
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Benzinde 11 kuruş indirim
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