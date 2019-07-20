Esnaf envanteri eylülde çıkarılacak

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârlar için Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) geliştirdiklerini söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Hizmet Binası'nda 81 ilden gelen birlik başkanları ile istişare toplantısına katılan Bakan Pekcan, "Bu sistemden hepiniz yararlanabileceksiniz. İnşallah bunu da eylül başı itibarıyla kullanımınıza açacağız. Bu program sayesinde hangi coğrafi konumda olduğunuz ve faaliyet alanınız belirlenecek, müşterileriniz size sistem üzerinden ulaşabilecek" dedi.Esnafın sıkıntılarının farkında olduklarını dile getiren Bakan Pekcan, bunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi. "Güçlü Esnaf Güçlü Türkiye" vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini, devletin esnafa vergi desteği, istihdamda da SGK prim desteği verdiğini hatırlatan Pekcan, esnafın uzun vadeli, sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, şunları söyledi: "Cumhuriyet tarihinde ilk defa esnaf ve sanatkârımız için sektör analizleri çalışmamızı tamamladık. Sizlerin de desteği ve üniversitelerin işbirliğiyle 8 sektörün incelenmesini ve sektör analizlerini yapmış bulunuyoruz."Zincir mağazalarla ilgili de bir çalışma yürüttüklerini anlatan Pekcan, bunların üreticilerden doğrudan alım yapabildiğini, sözleşmeli üretim yaptırabildiklerini, esnaf aracı kanalıyla malları aldığında ise maliyetlerin daha yüksek olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, "Şimdi Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile kooperatifçiliği esnafın hizmetine nasıl sunabiliriz diye bir çalışmamız var. Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruyoruz. Burada sizlerle beraber şeffaf yönetilen bir kooperatif yapısını oluşturmak için çalışıyoruz. Ahi Evran Vakfı'nın kuruluşuyla ilgili taslak çalışmamızı da hazırladık" diye konuştu.BAKAN Pekcan, yurtdışında pazara giriş ve alım heyetleri desteklerinin bulunduğunu anımsatarak, "Bunları Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarla yapabiliyoruz. TESK ile de işbirliği kuruluşu olarak çalışabiliriz' dedi. Buralardaki katılım masrafları için ihracatçılara verdiğimiz yüzde 75 desteğimizi esnafımıza da vereceğiz" ifadesini kullandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de Bakan Pekcan'ın esnaf ve sanatkârın sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Türkiye'de seçim dönemi bitti, artık geçim dönemi, ekmek parası. Bizim tek beklentimiz kepengimizin açık kalması" dedi.