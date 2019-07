BUGÜN NELER OLDU

LÜKS turizm alanında dünyanın en fazla takip edilen dijital platformları arasında yer alan Luxury Travel Diary, dünyadaki en iyi 10 Four Seasons otelini listeledi. Listede İstanbul'da bulunan Tay Group'un yatırımcılığını üstlendiği Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus listeye Avrupa'dan dahil olan iki otelden biri oldu. Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en prestijli lüks resortlarından birini de Bodrum'da hizmete açmayı planlıyor.