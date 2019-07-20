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ABD'dekı İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, serbest bırakıldı. Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan Atilla, ABD'de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye'ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi. Atilla'nın Göç İdaresi'nde 2-3 gün sürecek işlemlerin ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Atilla'nın Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Avukat Uzun, Atilla'nın prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" diye konuştu.ABD'NIN İran yaptırımlarına ilişkin davada suçlu bulunan Hakan Atilla, 16 Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. New York'ta görülen davada Yargıç Richard Berman, 16 Mayıs 2018'de Atilla'nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.