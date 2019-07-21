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ikramiyeleri ne zaman yatacak? emekli ikramiye ödemeleri ne zaman?

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde Kurban bayramında yatacak olan ikramiyeler için geri sayıma başladılar. Son olarak Temmuz ayında maaşlarına zam alan bireyler, geçtiğimiz yıl iki bayramda aldıkları ikramiyelerin ilkini geçtiğimiz Ramazan bayramında almışlardı. Kurban bayramının gelmesine sayılı günler kala ‘Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak’ sorusu bireyler tarafından en çok araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.7.2019 10:46
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ne zaman?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyelerine oldukça kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında maaşlarına zam alan bireyler, daha önce de Ramazan Bayramı ikramiyelerini ceplerine koymuşlardı. Şimdi ise gözler Kurban bayramına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan beri emeklilere iki bayramda biner liralık ikramiyeler verilmesine karar verilmişti. Kurban bayramının gelmesine kısa bir süre kala bireyler bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ne zaman?
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