Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ne zaman?

Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerine oldukça kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında maaşlarına zam alan bireyler, daha önce de Ramazan Bayramı ikramiyelerini ceplerine koymuşlardı. Şimdi ise gözler Kurban bayramına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan beri emeklilere iki bayramda biner liralık ikramiyeler verilmesine karar verilmişti. Kurban bayramının gelmesine kısa bir süre kala bireyler emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…