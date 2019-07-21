Organik yaş çay taban fiyatı 5.80 TL oldu

BUGÜN NELER OLDU

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi. Alim, ikinci sürgün dönemini 1 Temmuz'da açtıklarını anımsatarak, ÇAYKUR olarak yaş çay alımlarını sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Birinci sürgün dönemi mayıs ayında 136 bin ton yaş çay aldıklarını anlatan Alim, şöyle konuştu: "Bunun karşılığında ise üreticilere 393 milyon lira ödeme yaptık. Birinci sürgün dönemine ait haziran ayında ise 152 bin ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında ise üreticilere ay sonu itibariyle 440 milyon lira ödeme yapacağız. Birinci sürgün dönemine ait organik fark ücretlerini de bu ayın sonuna kadar üreticilerimize ödeyeceğiz."